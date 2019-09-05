​"تاريخ شعبي للعالم".. أحدث إصدارات المركزالقومي للترجمة

القاهرة- مصراوي:

أصدر المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، الخميس، الطبعة العربية من كتاب "تاريخ شعبى للعالم كما صنعه الجنس البشري من العصر الحجري إلى الألفية الجديدة " بجزئيه الأول والثاني، من تأليف كريس هارمان، وترجمة الراحل طلعت الشايب والمترجم أسامة الغزولي.

وذكر المركز، في بيان اليوم، أن تاريخ شعبي للعالم، مهمة مستحيلة أقدم عليها المؤلف ونجح بشكل مذهل في تقديم تاريخ عالمنا من منظور الشعوب حول العصور، فمن التجمعات البشرية الأولى إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ومن العصور الوسطى إلى عصر التنوير، ومن الثورة الصناعية وحتى نهاية القرن العشرين، يقدم لنا مؤلف هذا السفر الضخم تاريخاً مبهراً وشاملا للجنس البشري، معارضاً المنهج التاريخي التقليدي الذي يروي قصص الملوك والحكام، حيث يقدم أسلوباً آخر للكتابة التاريخية عُرف ب "التاريخ من أسفل".

وأشار البيان إلى أن الكتاب يوضح كيف شاركت النساء في خلق وتغيير المجتمع، وكيف كان صراع الطبقات سبباً آخر في تغيير المجتمع، فمن خلال شرح هارمان لصعود وسقوط المجتمعات والحضارات عبر العصور يبرهن على أن التاريخ يتقدم باستمرار في كل عصر، منوها بأن هذه الدراسة التثقيفية تعد قراءة أساسية لأي شخص مهتم بكيفية تغيير المجتمع وتطوره، حيث حقق كريس هارمان إنجازاً ضخماً في كتابة تاريخ الأرض من منظور الشعوب التي كافحت عبر العصور المختلفة.

المؤلف كريس هارمان هو صحفي وناشط سياسي، صدر له مجموعة من الكتب، منها :"كيف تعمل الماركسية"،"جرامشي ضد الإصلاحية " و "الاقتصاد المجنون: الرأسمالية والسوق اليوم ".

المترجم الراحل طلعت الشايب أثرى المكتبة العربية بمجموعة من أهم الكتب منها :"صدام الحضارات من تأليف صامويل هنتجتون"، "الحرب الباردة الثقافية: دور المخابرات المركزية الأمريكية فى عالم الفنون والاّداب"، "الاستشراق الأمركى: الولايات المتحدة والشرق الأوسط منذ 1945"، ورواية "اتبعى قلبك" لسوزانا تامارو، ورواية "بقايا اليوم" لكازو إيشيجورو.

الصحفي والمترجم أسامة الغزولي والذي قام بكتابة مقدمة الكتاب، له عدد من الكتب المترجمة عن الروسية والإنجليزية، نذكر منها :"أجساد ثقافية"، "هلال وراء الغيوم" و"أحلام عولمية".

‎جدير بالذكر أن المترجم أسامة الغزولي قد ذكر في تقديمه للكتاب، أن المترجم الراحل طلعت الشايب قد ترجم جزءا كبيرا من هذا الكتاب ورحل قبل أن ينتهي منه، مضيفا "تعين علىّ أن أواصل الترجمة".