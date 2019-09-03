"الزراعة" تنظم قوافل بيطرية وتنموية بقرى الفيوم بالمجان

كتب_أحمد مسعد:

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للطب البيطري ومديرية الطب البيطري بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية، عددا من القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية بقرى محافظة الفيوم بالمجان، خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، اليوم الثلاثاء، إن نشاط القوافل البيطرية يشمل: أعمال الفحص التناسلي والسونار والجراحة والباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتحصينات غير السيادية، وفحص الأمراض الوبائية والمعدية، فضلا عن الفحص المعملي للعينات الممثلة لكل المشاكل.

وأوضح جاد أنه سيتم أيضا تنظيم ندوة إرشادية لصغار المربين، حول تدوير المخلفات وعمل السيلاج .. مشيرا إلى أنه من المقرر عقد دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

وأشار إلى أن القرى التي ستشملها القوافل، والتي تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية هي: مطرطاري مركز سنورس، ابوشنب مركز ابشواى، منشأة بني عثمان مركز سنورس، العجميين مركز ابشواى ، ومنشأة الفيوم مركز الفيوم، فضلا عن قرية ابجيج مركز الفيوم.