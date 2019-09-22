بالأرقام.. تقنين أوضاع 1109 كنائس ومبانِ منذ 2017

كتب- محمد نصار:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي تم تشكيلها في يناير 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء (الدفاع - الإنتاج الحربي - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - التنمية المحلية - الشئون القانونية ومجلس النواب - العدل - الآثار)، وممثلين عن الطائفة المعنية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وتضمن الانفوجراف، نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، والتي أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي (681 كنيسة - 428 مبنى).

وأبرز الانفوجراف، ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى أغسطس 2019، وجاء توزيعها على النحو التالي:

1- محافظة المنيا 189 كنيسة ومبنى.

2- محافظة الجيزة 121 كنيسة ومبنى.

3- محافظة القليوبية 110 كنائس ومبانِ.

4- محافظة الإسكندرية 87 كنيسة ومبنى.

5- محافظة البحيرة 74 كنيسة ومبنى.

6- محافظة سوهاج 87 كنيسة ومبنى.

7- محافظة أسيوط 71 كنيسة ومبنى.

8- محافظة الشرقية 66 كنيسة ومبنى.

9- محافظة القاهرة 51 كنيسة ومبنى.

10- محافظة الغربية 35 كنيسة ومبنى.

11- محافظة أسوان 38 كنيسة ومبنى.

12- محافظة بني سويف 35 كنيسة ومبنى.

13- محافظة الدقهلية 28 كنيسة ومبنى.

14- محافظة الأقصر 25 كنيسة ومبنى.

15- محافظة البحر الأحمر 17 كنيسة ومبنى.

16- محافظة قنا 15 كنيسة ومبنى.

17- محافظة السويس 14 كنيسة ومبنى.

18- محافظة المنوفية 8 كنائس ومبانِ.

19- محافظة مطروح 13 كنيسة ومبنى.

20- محافظة الإسماعيلية 12 كنيسة ومبنى.

21- محافظة كفر الشيخ 8 كنائس ومبانِ.

22- محافظة الفيوم 3 كنائس ومبانِ.

23- محافظة الوادي الجديد 2 كنيسة ومبنى.

ورصد الانفوجراف، قرارات اللجنة بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى أغسطس 2019، حيث صدر أول قرار للجنة في مايو 2018 وذلك بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017، وهي على النحو التالي (220 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مايو 2018 - و120 كنيسة ومبنى) تم تقنين أوضاعها في أكتوبر 2018، و168 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2018، و119 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2019، و156 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مارس 2019، و111 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أبريل 2019، و127 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يوليو 2019، و88 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أغسطس 2019، وتتولى الطائفة استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية.

وأوضح الانفوجراف، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تتولى دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط الأتية

1- أن يكون الطلب مقدمًا من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى.

2- أن يكون المبنى قائمًا في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين.

3- أن يكون المبنى ملتزمًا بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.

وبشأن الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، فقد أبرز الانفوجراف، أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، ويجري تنفيذ 7 كنائس بمدن ( المنصورة الجديدة - العلمين الجديدة - غرب قنا - العبور الجديدة - شرق بورسعيد - أكتوبر الجديدة - غرب أسيوط).