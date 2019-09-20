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    ضبط هواتف ومستحضرات تجميل مع راكب قادم من الصين بمطار القاهرة

    08:33 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    ضبط هواتف ومستحضرات تجميل مع راكب قادم من الصين بمطار القاهرة

    المضبوطات

    كتب - طه عبيد

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل أخفاها راكب قادم من الصين داخل حقائبه لتهريبها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مالية.

    وذكرت مصادر أنه "أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو، اشتبه ماجد موسى مدير الجمرك في راكب، جرى تفتيش حقائب الراكب وعثر على كمية كبيرة من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل منها حقن البوتكس وحقن شفط الدهون وتنظيف البشرة".

    أمر جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته للنيابة.

    مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب مستحضرات تجميل هواتف محمولة

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