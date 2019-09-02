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    وزير الزراعة يفتتح محطة ري بالطاقة الشمسية في كفر الشيخ

    08:56 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    وزير الزراعة يفتتح محطة ري بالطاقة الشمسية في كفر الشيخ

    جانب من زيارة الوزير

    كتب- أحمد مسعد:

    افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام زيارته لمحافظة كفر الشيخ، أول وحدة رفع المياه بالطاقة الشمسية محطة ترعة مارس الجمل زمام جمعية زهران الزراعية.

    وتبلغ قدرة المحطة 10 كيلو/ وات كهرباء موتور سطحي قدرة 10 أحصنة - تصريف طلمبة 47 لتر/ثانية 34 فدانا والتابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وتتميز بأنها صديقة للبيئة، ورخيصة الثمن وتعتبر الأكفأ والأوفر اقتصاديا لأن هذه الطاقة رخيصة وغير مكلفة مقارنة بالمواتير التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء أو السولار.

    كما تفقد وزير الزراعة أحد الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول الأرز من الصنف جيزة ١٧٨، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والذي تنفذه الوزارة من خلال مركز البحوث الزراعية، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، جهاز مشروعات تحسين الأراضي.

    واستعرض الدكتور عبدالعليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، ما تم إنجازه في التجربة، والتي تتم بنظام الشتل المنتظم للأرز، لافتا إلى أن التجربة نجحت في توفير حوالي من ١٠ إلى ١٥٪ من نسبة المياه المستخدمة في الزراعة مقارنة بالحقول الأخرى.

    وأوضح أن إنتاجية الحقل بلغت حوالي ٤.٨ طن الفدان بزيادة حوالي ٩٠٠ كجم عن الطرق العادية.

    عزالدين أبوستيت وزير الزراعة محطة ري الطاقة الشمسية كفر الشيخ

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