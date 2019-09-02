غدًا.. محافظ القاهرة يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن افتتاح 15 مركزًا تكنولوجيًا
03:57 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
القاهرة- أ ش أ:
يعقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، غدا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا - بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط - للإعلان عن افتتاح 15 مركزا تكنولوجيا بديوان عام محافظة القاهرة.
يعقب ذلك تفقد المراكز التكنولوجية بحيي الزيتون والمطرية.
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