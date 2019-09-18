"اتغطوا كويس أثناء النوم".. الأرصاد تحذر من برودة الليل

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك مجموعة من الظواهر الجديدة تزامنًا مع بداية فصل الخريف والذي يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه من ضمن هذه الظواهر زيادة عدد ساعات الليل ليكون أكثر طولًا مقارنة بما كان عليه خلال فصل الصيف.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن من بين هذه الظواهر زيادة نسب البرودة خلال فترات الليل، مع الانخفاض الواضح في معدلات ونسب الرطوبة ما يقلل من الإحساس بالحرارة.

ووجه محمود شاهين، مجموعة نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر الوضع الجديد في حالة الطقس ومنها ضرورة الحذر خلال فترات النوم، وغلق التكييفات والمراوح، متابعًا: "نتغطى كويس خلال النوم".