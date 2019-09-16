غاز وبنزين وميكنة شركات وبنوك.. 5 لقاءات مهمة لرئيس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، عددًا من اللقاءات مع وزراء ومحافظي الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في افتتاح فعاليات الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي تلك اللقاءات ومنها:

- الحكومة توجه بتحويل "الميني باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين"

ترأس مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات "الميني باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، بحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة.

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- رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بجنوب سيناء

التقى مدبولي باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم.

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- رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمناطق الصناعية والحرة بمحافظة المنيا

عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمحافظة المنيا، حضره الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

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- مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.

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- مدبولي يدعو لمزيد من الجهد لتقوية دور القطاعات المصرفية

ألقى مدبولي كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

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