فاروق حسني ضيفًا.. تفاصيل الدورة الـ12 لمهرجان سماع للإنشاد

كتب- محمد عاطف:

عقد الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس ورئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس الأحد، لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشر من المهرجان، في المجلس الأعلى للثقافة.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم وثائقي قصير يتناول مسيرة المهرجان على مدار دوراته السابقة، لكل الفعاليات والورش الفنية المقدمة، حمل عنوان "وطن بلا حود"، لتوثيق كافة دورات المهرجان السابقة.

وقال عبدالفتاح، إن الدورة الثانية عشر يشارك بها 24 دولة عربية والأجنبية، وهي مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، ليبيا، البوسنة والهرسك، بنجلاديش، الكونغو برازافيل، تونس، سيريلانكا، نيجيريا، الكونغو كنشاسا، ماليزيا، مالي، تنزانيا، بروناي.

وأكد، أن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، سيحل ضيفًا على المهرجان في هذه الدورة باعتباره شخصية المهرجان كنوع من رد الجميل نظرًا لمساندته المهرجان منذ بداية انطلاقه، وستحل قارة إفريقيا ضيف شرف المهرجان، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وتابع عبدالفتاح، أن فعاليات المهرجان تقام في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري، في عدة مواقع مختلفة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي، قبة الغوري، ساحة الهناجر، شارع المعز.

وشدد، على أن المهرجان يكرم 5 رموز ثقافية ودينية؛ وهم: اسم الراحل الدكتور مصطفى محمود، صاحب رحلة العلم والإيمان، اسم الراحل الشيخ محمود علي البنا، والقديسة فيرينا أم الراهبات، أندرياس جياكوماكيس، والدكتورة عطا الفونسين.