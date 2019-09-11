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    التموين تضع حجر أساس منطقة لوجستية لإنشاء أسواق تجارية بالشرقية.. غدا

    07:07 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    التموين تضع حجر أساس منطقة لوجستية لإنشاء أسواق تجارية بالشرقية.. غدا

    وزارة التموين والتجارة الداخلية

    كتب- محمد سامي:

    يضع وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية في إطار العمل على إنشاء أسواق تجارية لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات.

    كانت وزارة التموين قد أكدت أنه تم التعاقد على إقامة 18 منطقة لوجستية وتجارية، وسيترتب عليه تقليل الفاقد فى تداول السلع وخاصة اللحوم والخضر والفواكهة، والتوفير للمستهلك، من خلال تقليل الفاقد، وتقليل مراحل التداول.

    ولفتت الوزارة إلى أن معارض أهلا مدارس الموجودة بمحافظة الغربية، مستمرة بنفس الأسعار المتفق عليها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.​

    التجارة الداخلية وزارة التموين منطقة لوجستية

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