بابا الفاتيكان يرأس أول اجتماع للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية

كتب - محمود مصطفى:

بدأت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الأول للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية بالمقر البابوي بالفاتيكان، بحضور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الذي أكد على دعمه الكامل لأعضاء اللجنة لتيسير عملهم.

وقرر أعضاء اللجنة انتخاب الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت رئيسًا لها، على أن تكون رئاسته لمدة سنة، يليها رئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لسنة أخرى، بحسب بيان للأزهر الشريف.

وقرر أعضاء اللجنة انتخاب القاضي محمد عبد السلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر مقررًا عامًا وأمينًا للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، وتم تشكيل المكتب التنفيذي بعضوية كل من الدكتور سلطان الرميثي، ياسر حارب المهيري، والأب يوأنس لحظي.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الخطط والمشاريع المستقبلية لعمل اللجنة المزمع اعتماد قراراتها من كل من: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قداسة بابا الفاتيكان، وسمو ولي عهد أبو ظبي. ومن المزمع أن تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا لمناقشة تنفيذ قراراتها.