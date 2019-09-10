وكيل النواب يفتتح جلسة برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية

كتب- أحمد علي:

افتتح السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة الختامية لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، المنعقدة اليوم بمقر مجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي إبراهيم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثلا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، و ممثلي وزارة التربية والتعليم وممثلي الأزهر الشريف.

وقال الشريف، في كلمته، إن البرنامج التدريبي البرلماني المهم الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة "بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف" أحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة التي صارت علامة بارزة من أعمال وزارة الشباب، ومعها وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف أن برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية نموذج تدريبي مناسب لأبنائنا يؤهلهم لممارسة هذه المهارات الهامة، مشيرا إلى أهمية التدريب على ممارسة الأعمال البرلمانية للنشء، لأنه في مجمله نشاط تدريبي تثقيفي تربوي يهدف إلى توعية النشء بآليات العمل البرلماني، وتدريبهم على قواعد الممارسة الديمقراطية، وعلى الحوار الإيجابي البناء، والتفاعل مع الرأى والرأى الآخر، وقبول الاختلاف فى الرأى والتنوع فى الرؤى ، فى إطار ديمقراطى منظم ، كما يشجع على المشاركة والانخراط فى الحياة العامة ،

وأكد أن السياسة العامة للدولة تستهدف الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر، في القرى والمدن من مختلف المستويات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة الإيجابية لديهم، وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي الخلاق، وتشجيعهم على دراسة قضايا مجتمعهم المحلي والقومي، ويساعد ذلك على، ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات الثقافية في نشر ثقافة العلوم والابتكار، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكري، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام.