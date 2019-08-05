​خلال ساعات.. حركة تنقلات لعدد كبير من قيادات المحليات بالمحافظات

كتب - محمد نصار:

علم "مصراوي"، من مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزير سيعتمد خلال ساعات حركة تنقلات كبيرة لقيادات الإدارة المحلية، لضخ دماء جديدة في العمل بالمحافظات بما يساعد على تحسين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت مصادر بالوزارة، أن الوزير يقوم بإجراء تقييم ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية علي أرض المحافطات والحصول علي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضافت المصادر، أن حركة التنقلات تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين في العمل المحلي والتي تستطيع تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة القادمة من التجرد والتفاني في العمل والتواجد بين المواطنين فالشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل علي ايجاد الحلول لها.

وتتضمن الحركة تصعيد عدد من السكرتيري عموم المساعدين بالمحافظات إلى سكرتيري عموم، وتعيين عددًا من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المتميزين سكرتيري عموم مساعدين.

وكشفت المصادر عن نقل عدد من رؤساء المدن والأحياء إلى مواقع آخرى بنفس المحافظة التي يعملون بها ومحافظات آخري، بالإضافة إلى نقل بعض القيادات المحلية إلى وظائف إدارية غير قيادية.

يذكر أن وزير التنمية المحلية، كان قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين في العام الأولى في شهر فبراير والآخرى في شهر أغسطس من كل عام لضمان تحقيق الإستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم.