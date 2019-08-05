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    الكنسية الأرثوذكسية تعزي الشعب في ضحايا حادث "معهد الأورام"

    09:34 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    الكنسية الأرثوذكسية تعزي الشعب في ضحايا حادث "معهد الأورام"

    الكنسية الأرثوذكسية

    كتب- مصطفى علي​:

    تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي للشعب المصري ولأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مساء أمس الأحد في محيط منطقة قصر العيني.

    وأعلنت الكنيسة في بيان لها، الصلاة من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام، فضلا عن الصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر من كل شر وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم.

    واختتم البيان بالقول: "حفظ الله مصر والمصريين من كل شر وسوء".

    وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

    ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

    فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.​

    الكنسية الأرثوذكسية انفجار معهد الأورام البابا تواضروس الثاني منطقة القصر العيني

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