رئيس "القابضة للمياه" يستعرض برامج تقليل الفاقد من المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه يتم من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة DMA محدودة المداخل والمخارج، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائي والتجاري بالشبكات.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالتشغيل والصيانة وخطط الإحلال والتجديد.

وأوضح رسلان، أنه تم تطبيق برامج تقليل الفاقد من خلال تنفيذ عدد 58 منطقة DMA في عدد 14 شركة ساهمت في توفير ما يقرب من 5 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة تقديرية 4 مليون جنيه، حيث تم تقليل نسبة الفاقد بتلك المناطق من 34% إلى 23%، وجارى استكمال تنفيذ عدد 280 منطقة DMA خلال خطة العام 2019/2020.

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه تم تنفيذ برنامج تقليل الفاقد بمنطقة عزبة بلال التابعة لشبكات مياه الخلفاوي وتم إتمام المشروع على مدار 27 يومًا، لتحديد كمية المياه المفقودة (فاقد فيزيائى، وفاقد تجارى) ووضع خطة لتغير جميع العدادات المعطلة ومعايرة نسبة 10% من إجمالي عدادات المنطقة محل الدراسة، مما ساهم فى توفير ما يقرب من 4 مليون جنيه سنوياً بالمنطقة محل الدراسة، والتي لا تتعدى مساحتها نصف كم مربع وعدد سكان يقرب من 80 ألف نسمة.

واستعرض المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، تجربة الشركة في تطبيق برنامج تقليل الفاقد وتقسيم شبكات مياه الشرب بالمحافظة إلى عدد 10 مناطق (Zones) وتركيب أجهزة قياس ثابتة على مداخل ومخارج كل منطقة لقياس الضغط والتدفق بالشبكة وربط تلك القياسات بقاعدة بيانات لتحديد كميات المياه المغذية لكل Zone، والمراقبة الفعلية والدائمة للشبكة على مدار 24 ساعة ومراجعة إصدارات الفواتير، وتحديد نسب الفاقد.