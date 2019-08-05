الخارجية تطالب بضرورة تعزيز دور المرأة كوسيط لحل النزاعات والمشكلات فى افريقيا

كتب- أحمد علي:

قال السفير مصطفى القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، إن مصر تسعى لدفع أطر الشراكة والتعاون الإفريقي؛ إيمانا منها بدور الدبلوماسية البرلمانية، كما تتابع عن كثب الإصلاح الإدارى والمالي للبرلمان الإفريقي فى إطار حرصها على تفعيل مهامه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الأفريقي، اليوم الاثنين، التى تقام فى مقر مجلس النواب.

وأضاف القوني أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تضع فى أولوياتها تعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج وتطوير البنية التحتية لتحقيق التكامل الإفريقي، وعلى رأسها طريق "ممر الشمال-الجنوب" القاهرة كيب تاون، وممر الملاحة بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والربط الكهربائي من المصادر المتجددة، وإطلاق التجارة الحرة ال‘فريقية بما يتماشي مع أجندة 2063.

وأشار إلى وإعادة إحياء مصر ملف الإعمار والتنمية بعد المنازعات فى القارة، والذي يتمثل فى النسخة الأولى من منتدى أسوان للتنمية المستدامة الذى ينطلق فى ديسمبر المقبل، واستكمال فاعليات البرامج الخاصة بالشمول المالي.

وشدد على حرص مصر على الاستفادة من شباب القارة موارد دولها على النحو الأمثل، والذي لن يتحقق إلا بالتعاون والتكامل والأداء المؤسسي.

وتابع القوني بأن الربط مابين الأمن والتنمية فى إفريقيا ضرورة لعلاج مشكلات الهجرة والنزوح القسري، وأنه فى سبتمبر القادم تستضيف مصر مؤتمر يبحث مشكلات الهجرة .

وشدد القوني على ضرورة تعزيز دور المرأة كوسيط لحل النزاعات والمشكلات فى أفريقيا؛ مشيدًا بجهود الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف؛ وكذلك دور وزارة الأوقاف المصرية بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل قوات الدفاع والأمن لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن فى دول القارة.