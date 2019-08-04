"الوزراء" ينهي استعداداته لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لميكنة الخدمات المختلفة الخاصة بالمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها، مشددًا على ضرورة العمل على ألا يكون هناك تعامل مباشر بين المستثمر والموظف، إلا في أضيق الحدود، وأن يكون التعامل إلكترونيًا.. موجهًا بإعداد فيديو قصير يوضح خطوات الحجز، وحتى دفع قيمة حجز الأرض، يتم وضعه على البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لاستعراض الرؤية النهائية للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، في إطار إنهاء الحكومة استعداداتها لإطلاقها، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولي بعض الجهات.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو تسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.

وأوضح سعد، أن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تستهدف عرض كافة الفرص الصناعية الاستثمارية على قاعدة بيانات موحدة، لمساعدة المستثمرين على إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وفق رؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، مع تيسير حجز الفرصة الاستثمارية إلكترونيًا من أي موقع في العالم، دون تدخل بشري في التقييم والحجز، إرساء لمبدأ الشفافية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسمًا خاصًا باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونيًا.

وأوضح فوزي، أن الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية تتمركز في 9 محافظات، و7 مجتمعات عمرانية جديدة، بإجمالي مساحة 5.8 مليون متر مربع، حيث تتضمن المجتمعات العمرانية الجديدة 1498 فرصة استثمارية في مدن 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان، بينما تتضمن المحافظات 559 فرصة استثمارية في قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية.