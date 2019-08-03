التضامن: غدًا اكتمال تفويج ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة

القاهرة - مصراوي:

عقد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت، اجتماعا موسعا وأعضاء بعثة حج الجمعيات بالأراضي المقدسة لمناقشة الترتيبات الإدارية والتنظيمة النهائية والخاصة باستكمال وصول ضيوف الرحمن.

ومن المقرر أن يشهد غدا الأحد اكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية من أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة باكتمال وصول الحجيج وعددهم 12 ألف حاج وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

وفيما يخص تكثيف ندوات التوعية مع الحجيج حول أداء المناسك والرد على استفساراتهم، شدد عبدالموجود على ضرورة تذليل أي عقبات ومضاعفة الجهود مع انتهاء عمليات التفويج والاستعداد لأداء المناسك الشريفة، والتأكيد على الحجيج باتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودي.

وأشار عبد الموجود إلى شرف المهمة التي يقوم بها أعضاء البعثة لخدمة الحجيج، وأن الأيام القادمة هي الأهم لموسم الحج، والتي تتطلب مضاعفة الجهود في خدمة الحجيج ونجاح عمليات التفويج لأداء الشعائر المقدسة.

وأضاف عبدالموجود، أن غدا الأحد يشهد استقبال آخر تفويجات ضيوف الرحمن بوصول 696 حاجا من كفر الشيخ وسوهاج وقنا، حيث يتم التفويج من مطاري القاهرة والأقصر إلى مكة المكرمة، في اطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسيرًا على ضيوف الرحمن.

وأضاف عبدالموجود، أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وفقا للتقرير الصادر أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك 9 حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفية والمنيا وبورسعيد والجيزة والبحيرة، جرى احتجازهم لتلقي الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتها من جانب لجان البعثة في إطار الجهود المكثفة لبعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى في تسخير كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة.

كما تستمر لجان البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعى بتنفيذ زيارات تفقدية للحجيج بمكة، حيث زار خالد عبدالعليم نائب رئيس البعثة بزيارة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة في إطار الجولات الميدانية للتأكد من الخدمات المقدمة وتوافر كافة الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولة،كما زار لحالات المحجوزة بالمستشفيات للاطمئنان على تلقيها الرعاية الطبية المتكاملة.

جدير بالذكر أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة، وأنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.