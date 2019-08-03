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    وزير التموين: ربط قواعد بيانات المحمول والمرور والكهرباء والسيارات

    12:05 م السبت 03 أغسطس 2019
    وزير التموين: ربط قواعد بيانات المحمول والمرور والكهرباء والسيارات

    وزارة التموين

    كتب- محمد سامي:

    أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء سواء الرقم القومي أو غيره ولا يوجد بها أي تكرار، مضيفا: "هذا مجهود كبير من جميع الجهات الرقابية والإنتاج الحربي".

    وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنه تم ربط ٣٧ قاعدة بيانات بحيث تكون الصورة المكتملة للمجتمع واضحة، حيث تم ربط قواعد بيانات الكهرباء والمرور والمحمول والسيارات.

    وتابع: "كل مواطن يشعر أنه مستحق الدعم لكننا عندما ننظر إلى الصورة بشكل كامل".​

    ومن المقرر أن يعلن الوزير، خلال المؤتمر، مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية وحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، والتي بدأ تطبيقها خلال شهر يوليو الماضي.

    وزارة التموين الكهرباء السيارات بيانات المحمول المرور الإنتاج الحربي

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