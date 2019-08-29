​"الآثار" تحتفل برأس السنة الهجرية في متحف الفن الإسلامي.. السبت

كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، بعد غد السبت، احتفالية بمناسبة رأس السنه الهجرية ١٤٤١ه، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن الاحتفالية تتضمن العديد من الفعاليات، حيث يشارك القسم التعليمي بتنظيم ورشتين للأطفال من سن ٥ إلى ١٠ سنوات لتعليمهم وتعريفهم بالمجموعة الشمسية، وورشة أخرى لعمل الاسطرلاب للأطفال من سن ١٠ إلى ١٤ سنة بداية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا.

وأضاف ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن الاحتفالية تتضمن تقديم مسرحية للأطفال من خلال الأراجوز لعرض قصة الهجرة النبوية الشريفة، يليها فقرة فنية ترفيهية من خلال شخصيات كرتونية يصاحبها رسم بالألوان على وجه الأطفال المشاركين بالورش.

وأوضح أنه سيجرى افتتاح معرضا مؤقتا تحت عنوان "في فلك يسبحون" لعرض أدوات فلكية علمية يحتفظ بها متحف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يليه افتتاح معرض لنادي علوم الاطفال بعنوان "إبدع اكتشف" لعرض اختراعات وابتكارات للأطفال، وسوف يتم اختتام الاحتفالية بحفل فني لفرقه فرانكو كايرو.

وأشار عثمان إلى أنه على هامش الاحتفالية سيتم تنظيم منتدى علمي بالتعاون مع هيئة تدريس المعهد يتخلله مجموعة من المحاضرات النظرية عن علم الفلك والحضارة الإسلامية وورش عمل عملية للتعريف بطريقة عمل الاسطرلاب واستخداماته المتعددة.