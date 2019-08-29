الآثار تعلن انتهاء 70% من مشروع ترميم مدينة شالي بواحة سيوة

كتب- محمد عاطف:

أنهت وزارة الآثار، ترميم 70% من مباني وشوارع مدينة شالي الأثرية القديمة بواحة سيوة في إطار خطتها التي تهدف لإحياء المدينة الأثرية.

وأوضح محمد متولي مدير عام آثار الاسكندرية ومطروح، أنه جرى الانتهاء من إزالة كتل الكرشيف المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية بالإضافة إلى تثبيت الكتل الغير مثبتة جيدا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل.

وأضاف متولي، في تصريحات صحفية، أنه جرى فتح الشوارع القديمة وجاري الآن ترميم السور القديم وباقي البيوت الكاملة المعالم.

وأشار إلى أنه وفقا لمشروع الترميم سيتم ترميم ثلاثة بيوت بجوار مسجد تطندي والذي افتتحه وزير الآثار العام الماضي وتحويلهم إلى مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة بناءً موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.