اتحاد كتاب مصر ينعي أمين "الأدباء العراقيين"

كتب - محمد عاطف:

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين الشاعر الكبير إبراهيم الخياط الذي توفي اليوم الأربعاء الموافق إثر حادث أليم.

وتقدمت النقابة، في بيان اليوم، بخالص العزاء لأسرة أدباء العراق وعلى رأسهم الكاتب الكبير ناجح المعموري رئيس اتحاد الأدباء العراقيين في وفاة المغفور له، معربة عن أمنيتها بالشفاء العاجل للأديب والناطق باسم الاتحاد عمر السراي الذي أصيب بكسور ويرقد حاليا في المستشفى جراء الحادث.

وأوضح البيان أن الخياط شخصية ناشطة ومرموقة، حاز ثقة الأدباء أكثر من مرة في أكثر من دورة انتخابية لاتحاد الأدباء العراقيين، كما كان يحضر للدكتوراه في الإعلام بجامعة بغداد بعد أن نال الماجستير في الصحافة الثقافية، دارسًا تجربة إصدار مجلة الثقافة الجديدة، وهو من مواليد 1961 في محافظة ديالى وأصدر عددا من المجاميع الشعرية.