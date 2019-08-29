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    "الإعلاميين": مشروع علاج للأعضاء بالمجان

    12:40 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    "الإعلاميين": مشروع علاج للأعضاء بالمجان

    طارق سعدة نقيب الإعلاميين

    القاهرة - مصراوي:
    اعتمد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، النظام العلاجي الجديد لأعضاء النقابة بالتعاقد مع كبرى المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية متميزة على مستوى الجمهورية.
    وقال سعدة، في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام العلاجي الجديد يتميز بالسهولة واليسر، حيث يكتفى بإظهار بطاقة عضوية النقابة لدى المستشفيات ولا يتحمل عضو النقابة أي نفقات مالية.
    وأكد أن هذه الخطوة هي بداية لنظام علاجي شامل لا يتكلف أعضاء النقابة أي أعباء مالية للاشتراك فيه.

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    طارق سعدة نقابة الإعلاميين علاج مجاني المستشفيات
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