"أبوشقة": نستطلع آراء القوى السياسية في قوانين "النواب والشيوخ"

كتب - أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس المقرر له الانطلاق الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، من المنتظر أن يشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين العامة والمؤثرة على رأسها تعديلات قانون مجلس النواب.

كما يشهد دور الانعقاد المقبل مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية وأيضا مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة ولم يساعد الوقت في عرضه علي الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي بالجلسة العامة، بحسب "أبوشقة".

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأربعاء.

وأكد أن المشروعات المنتظرة متعلقة بالحريات العامة والحقوق السياسية ومن ثم الحوار والنقاش المعهود من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن هذه الملفات يكون في الأولويات دائما ومعيار أساسي متعلق بالاستماع للآخر ووضع رؤيته في الاعتبار مثلما تم في قانون الإجراءات الجنائية والاستماع للجميع ذات الصفة وأيضا التعديلات الدستورية التى تمت على مرأى ومسمع من الجميع بكل حرية وديمقراطية وكانت مذاعة على الهواء أمام الجميع.

وقال "أبو شقة"، إن فن التشريع والصياغة يدركها بشكل واضح وضوابطها معيار مهم في العمل الذي تقوم به اللجنة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بالاستماع للجميع علي كافة المستويات، مؤكدا أن اللجنة ورئيسها ليس لديها أي شئ تخفيه ومن ثم العمل بشكل واضح بالنقاش والحوار والاستماع للأخر منهج إيجابي يصب في صالح الجميع والصالح العام للدولة المصرية والمواطن المصري.

وبشأن مشروعات القوانين ومشاركة الأحزاب والقوي السياسية في الحوارات المجتمعية المنتظرة أن تتم حولها، قال "أبوشقة: "سنستمع للجميع ونستطلع كل الآراء خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي مثلما تم بشكل واضح في قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من التشريعات التي كانت في حاجة لمثل هذه الحوارات والنقاشات التي تصب في الصالح العام في النهاية".

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