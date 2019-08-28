​بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة مسجد السيدة زينب

كتب – محمود مصطفى:

اجتمع مجلس إدارة مسجد السيدة زينب رئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب رئيس اتحاد الجامعات الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

حضر الاجتماع: الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمد شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب، ورجل الأعمال سيد جلال، صاحب مدارس مودرن سكول، والمهندس علاء الدين عقل، رجل الأعمال، والنقيب أحمد زكي، رئيس عمليات قسم السيدة زينب، وأئمة مسجد السيدة زينب الثلاثة الشيخ محمد جمال، والشيخ مصطفى عبد السلام، والشيخ عبد الله صلاح.

وقرر المجلس بموافقة الأعضاء، تعيين الدكتور جابر طايع، نائبا لرئيس مجلس إدارة السيدة زينب، والدكتور محمد أبو هاشم، أمينا للصندوق، والشيخ محمد جمال، مقررًا للمجلس.

وسجل المجلس عددًا من الملاحظات منها، مخاطبة رئيس حي السيدة زينب بشأن نظافة الشوارع المحيطة بالمسجد، ومنع التكاتك من الاصطفاف والتواجد في محيط المسجد، وكذلك مخاطبة مأمور قسم السيدة زينب على تكثيف الناحية الأمنية يتم تواجد كشك أمني بالقرب من المسجد.

واقترح مجلس إدارة السيدة زينب، زيارة عدد العمال من 15 إلى 22 عاملا وتوحيد زي العمال شريطة أن تكوم ملابسهم مميزة، وفتح حساب بنكي خاص بالمسجد، والاتفاق مع شركات الأمن لتواجد شرطة مدنية ومنها نسائية.

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