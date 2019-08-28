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    رئيس جامعة القاهرة: قفزنا 100 مركز في تصنيف شنغهاي

    02:25 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    رئيس جامعة القاهرة: قفزنا 100 مركز في تصنيف شنغهاي

    الدكتور محمد عثمان الخشت

    كتب- محمد قاسم:

    قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قفزت 100 مركز بتصنيف شنغهاي الصيني الذي يعتبر من أهم التصنيفات الدولية للجامعات لتصبح الجامعة بالمرتبة من 301 إلى 400 على مستوى العالم.

    وأضاف الخشت، في مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن إنجازات جامعة القاهرة واستعدادات العام الماضي، أن تصنيف QS البريطانى تقدمت الجامعة بنسبة 110 % عن عام 2017 من خلال التخصصات المختلفة 11 تخصص ظهرت فى تصنيف QS البريطانى.

    وقال إن الجامعة تقدمت على جامعات متقدمة مثل شتوتجارت الألمانية وليفربول الإنجليزية وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، ونشرت 5949 بحثا مع جامعات دولية في تصنيف ليدن، مشددا على أن الجامعة ماضية في التحول نحو جامعة ذكية.

    وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك تفوقا كبير لطلاب جامعة القاهرة في المسابقات العالمية والمحلية المتعلقة بالثقافة والابتكار، مثل التفوق الكبير في مسابقة إبداع ومسابقات المسرح، مع المساهمة في المشروعات القومية والتنموية.

    وأكد أن الجامعة عملت 38 مشروعا بالتعاون مع الجهات الداخلية والخاريجة، وعدم قبول أي مشروع بحثي إلا إذا كان مفيدا للدولة ويتماشى مع إستراتيجة الدولة، مع تأهيل الكوادر الشابة في كافة المجالات، والعمل في تفعيل المبادرات الرئاسية مثل مشروع 100 قائد إفريقي بكلية دار العلوم.

    محمد عثمان الخشت الصين جامعة القاهرة تصنيف شنغهاي الصيني

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