برلمانية عن مشاركة السيسي باجتماعات السبع الكبرى: "مش من فراغ"

كتب- محمد نصار:

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019 التي تترأسها فرنسا.

وأوضحت درويش، في بيان لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوى للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور هذه القمة الكبرى، وهذا يؤكد على مكانة مصر بين دول العالم الكبرى، كما يؤكد عودة مصر لمكانتها الطبيعية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية.

​وأضافت وكيل اللجنة، أن مشاركت مصر في قمة السبع الكبرى بفرنسا، ليس من فراغ وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة.

وأشارت إلى أن هذه المشاركة ستعود بالنفع على الدولة المصرية وخاصة أن هذه المجموع تضم كل من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا، وجميعهم من الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى مما يكون هناك مشاورات ثنائية بين مصر وهذه الدول السبع.