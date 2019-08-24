​"السياحة" تبحث تدشين تطبيق إلكتروني جديد لخدمة السياح فور وصولهم لمصر

كتب ـ يوسف عفيفي:

التقت وزيرة السياحة بـ"راجو مالهوترا"، رئيس شركة ماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسئولي الشركة فى مصر؛ وذلك لعرض سبل التعاون بين الشركة والوزارة خاصة في مجال تحليل البيانات والتحول الرقمي وتقديم أفكار مبتكرة جديدة لتطوير قطاع السياحة والترويج للسياحة المصرية باستخدام المنصات والتطبيقات الإلكترونية.

وبحسب بيان اليوم، أكدت الوزيرة، أهمية الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وجعله أكثر حداثة، موضحة أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يعد جزءا أساسيا بالمحور الخامس من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع؛ الذي يهدف إلى الاهتمام بتنمية السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، والتحول الرقمي.

ونوهت الوزيرة إلى محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، موضحة أنه يهدف إلى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن ايضًا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح.

وأكدت أن الوزارة تقوم بالاعتماد في حملتها الترويجية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في الترويج لمصر، لتواكب التغيرات المتلاحقة في هذا المجال، مستعرضة المحاور الرئيسية للحملة People to People، Branding by Destination، GEM 2020.

وتحدثت الوزيرة، عن النتائج الإيجابية للشراكات المتنوعة التي تقيمها الوزارة مع عدد من المؤسسات الدولية المختلفة للترويج للسياحة المصرية، لافته الي أنه تم مؤخرا اطلاق أول فيلم ترويجي لحملة People to People والذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية

وتحدثت الوزيرة أيضا، عن شراكة الوزارة مع شبكة CNN الدولية والتي تهدف الي تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.

ومن جانبه، أعرب رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن اهتمام شركته الكبير بأن تكون جزءا من التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، موضحا أن هذا اللقاء هو بداية للعديد من الاجتماعات واللقاءات التى سيتم عقدها مع شركاء العمل بقطاع السياحة لبحث سبل التعاون في مجال السياحة والترويج للمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر.

وتناول الاجتماع، الحديث عن أهمية الاحصاءات والتحليلات والتي تعد من العناصر الأساسية اللازمة في الترويج ليكون هناك نظرة شاملة حول اهتمامات السائحين الذين يرغبون في زيارة مصر منذ لحظة تفكيرهم في الزيارة وما تظهره تفضيلات البحث لديهم، والمواسم التي يفضلون زيارة البلد فيها، والشرائح المختلفة في الإنفاق.

وقدم مسئولو الشركة، عرضا تقديميا لخبرات الشركة في مجالات تحليل البيانات والتسويق، مستعرضين بعض الأفكار حول رؤيتهم الشاملة لطرق جمع البيانات الخاصة بالسائحين الذين يفكرون في السفر وحتى بعد عودتهم.

وفى هذا الشأن أشار رئيس الشركة، إلى أن الشركة لديها منصة واسعة وخبرة كبيرة في تحليل البيانات؛ حيث يتوافر لديها معلومات عن بيانات السائحين واهتماماتهم خلال السفر ومعدل انفاقهم، مستعرضا تجارب الشركة في كل من لندن ودبي، لافتا إلى أن الشركة أطلقت تطبيقات إلكترونية سياحية للمدينتين وهي Visit London و Expo Dubai.

واقترح رئيس شركة ماستر كارد، إمكانية إنشاء تطبيق في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، يتيح للسائح الحصول على جميع المعلومات والخدمات التي يحتاجها فور وصوله لتسهيل رحلة السائح وإثراء تجربته في مصر.