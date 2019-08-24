الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتمد تخطيط بعض عمارات مشروع مدينتي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخطط التفصيلي لمناطق العمرارات (B9-B13-B15) ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة من مراحل تنمية مشروع مدينتي والمخصص للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.

ونص القرار أيضًا على أن تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية التي تمثل الحصة العينية للهيئة.