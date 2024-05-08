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الإفتاء: غدا أول أيام شهر ذي القعدة 1445

08:30 م الأربعاء 08 مايو 2024

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية.

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