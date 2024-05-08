الإفتاء: غدا أول أيام شهر ذي القعدة 1445
08:30 م الأربعاء 08 مايو 2024
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية.
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية.
فيديو قد يعجبك:
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