طلب إحاطة بشأن ارتفاع نسب استقالة الأطباء

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع نسبة الاستقالات بين الأطباء مؤخراً.

وقال "فؤاد" طلب الإحاطة: "تابعنا مؤخرًا أزمة نقص عدد الأطباء وأثره السلبي على عدد كبير من المستشفيات الحكومية وتصريحات وزيرة الصحة التي أكدت فيه أن 90% من الأطباء سافروا للعمل بالخارج وهناك عجزًا شديدًا في عدد الأطباء"، مضيفًا أن عدد الأطباء المستقيلين في عام 2016 بلغ 1044 إستقالة، وعام 2017 بلغ 2049 إستقالة، و في 2018 بلغ 2397 إستقالة، الأمر الذي نتج عنه نقصًا حادًا في عدد الأطباء.

وتابع: "على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الحد الأدنى لعدد مقدمي الرعاية الطبية هو 3.4 لكل ألف مواطن، إلا أنه في مصر وصل عدد مقدمي الرعاية الطبية إلى 2.2 إلى كل ألف مواطن".

وأشار إلى أن ما زاد الأمر سوءاً بالنسبة إلى المحافظات الأخرى خاصة المناطق النائية، هو سوء توزيع الأطباء حيث بلغت نسبة الأطباء المستقرين في القاهرة 45% من عدد الأطباء، فهناك 450 وحدة صحية بالريف و الصعيد لايوجد بها طبيب أي هناك ما يقارب 1500 قرية مصرية محرومة من الرعاية الصحية.

وأضاف، أنه عند البحث عن أسباب هروب الكثير من الأطباء إلى الخارج وجدناها تتمثل فيما بين تدني المرتبات و كثرة حالات الإعتداء على الأطباء بالمستشفيات وبيئة العمل الغير مؤهلة .

​وتسائل "فؤاد" قائلا: ما هي الأليات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والحد من ظاهرة الإستقالات؟.