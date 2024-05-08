بعد تعديل الجدول.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء (4 مجموعات)

كتب-محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم إبلاغ شركات التوزيع التسع علي مستوى الجمهورية ببدء تطبيق قرار الشركة القابضة بتعديل مواعيد خطة تخفيف الاحمال لتبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتي السابعة مساء لضمان سير الامتحانات الدراسية بصورة سليمة وعدم وجود أي شكاوى من قبل وزارة التربية والتعليم٠

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جميع الشركات ستقوم بتطبيق الخطة الجديدة بداءا من اليوم وحتى ٢٠ يوليو المقبل وفق ٤ مجموعات تنقسم كل منها لمدة ساعتين عدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة فقط على أن تكون المجموعات الأربع كالتالي:

المجموعة الأولى من الساعة ٣ لـ ٥ مساء.

المجموعة الثانية من ٤ لـ ٦ مساء.

المجموعة الثالثة من ٥ لـ ٧ مساء.

المجموعة الرابعة من ٦ لـ ٧ مساء.

وأشار إلى أن القرار يتضمن كافة شركات التوزيع بمختلف المناطق التابعة لها علي مستوي الجمهورية.