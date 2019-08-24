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    خبيران في زراعة الكبد والعمود الفقري بتأهيل العجوزة والمعادي العسكري

    11:23 ص السبت 24 أغسطس 2019
    خبيران في زراعة الكبد والعمود الفقري بتأهيل العجوزة والمعادي العسكري

    المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

    كتب - محمد سامي:

    يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور كريم بودجيما، استاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس، بمستشفى رينية بفرنسا، في الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر القادم.

    وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، إن مركز الطب الطبيعي والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة يستضيف الدكتور تامر الباز خبير علاج الآم العمود الفقرى والرقبة في الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر القادم.

    ​وأضاف، أن المستشفيات تستقبل حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميًا عدا يومي الخميس والجمعة.

    المجمع الطبي للقوات المسلحة المعادى زراعة الكبد العمود الفقري

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