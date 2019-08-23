"القوى العاملة": فض إضراب عمال بأحد مصانع الجيزة.. وصرف علاوة اجتماعية

كتب يوسف عفيفي

نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض إضراب 169 عاملًا بمصنع بسكاتو- الحوامدية، وانتظم العاملين في العمل، بعض التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.

وبحسب بيان اليوم، كان وزير القوى العاملة، أصدر توجيهات عاجلة لوكيل الوزارة مدير القوى العاملة بالجيزة محمد عيسي، بالانتقال إلى مقر مصنع بسكاتو- الحوامدية، لفض إضراب 169 عاملا من إجمالي 350 عاملا بالمصنع، بالتفاوض الودي مع صاحب المصنع والعمال وحصولهم على مطالبهم القانونية التي نص عليها القانون.

وبعد جلسة تفاوض مع صاحب المصنع، وافق على صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بنسبة 10% من الأجر الأساسي، فضلا عن حافز إثابة 150 جنيها لكل عامل، وتم فض الإضراب وانتظم العمل بالشركة.