بعد منع سيدات.. قرار رسمي بشأن نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي"

كتب - يوسف عفيفي:

أكد عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وكيل أول وزارة السياحة، صدور منشور رسمي من الوزارة إلى فنادق البحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر، بعدم منع السيدات اللاتي ترتدين المايوه الطويل (المايوه الشرعي) من نزول حمام السباحة.

يأتي ذلك بعد ورورد شكاوى من الزائرين للفنادق والقرى السياحية بمنع بعض الفنادق من نزولهم حمام السباحة بالمايوه الشرعي، حسبما ذكر "العاصي" في تصريحات لمصراوي.

وبحسب المنشور، فإنه يُشترط أن يكون المايوه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، حيث أنه ليس له أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية.

وقال "العاصي"، إن هذا المنشور يصدر بصفة دورية كل عام خلال الموسم الصيفي كإجراء احترازي بهدف الحفاظ على حقوق النزلاء بالفنادق والموسم السياحي، وعدم منع الفنادق المرخصة أحد من الاستمتاع بحمام السباحة طالما أنه ملتزم بالزي الخاص بالحمام.

ووجه رسالة للفنادق قائلًا: "كل الفنادق لازم تاخد بالها بعدم منع أحد من الزائرين بالنزول لحمام السباحة بالمايوه الشرعي، لكن تمنعهم فقط في حالة مخالفة التعليمات، يعني مينفعش ينزلوا بالبلوزة والبنطلون، فمن الوارد أن تكون محملة بالبكتيريا وبعض الأمراض الأخرى".

وأضاف: "النزول في حمام السباحة بالملابس الخاصة والخارجية خطأ ويضر بالسياحة ويؤذي الآخرين ويؤدي إلى هروب السائحين والاشمئزاز من هذا التصرف، كون حمام السباحة دورة مياه مغلقة والملابس العادية تنقل البكتيريا والعدوى للأخرين، أما المايوه العادي والشرعي لا يتفاعل مع مياه حمام السباحة، وفي النهاية نحن نحافظ على كافة الزائرين مصرين وأجانب".