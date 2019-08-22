​مدير "الصحة العالمية": معدل التدخين في مصر مرتفع ولابد من تعاون المواطنين

كتب- أحمد جمعة:

أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن سعادته بما شاهده في غرفة عمليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة والسكان، موضحًا أن دور الحكومة المصرية فعال ومؤثر من خلال اتخاذ إجراءات للقضاء على هذه الأمراض بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبجهود فريق العمل بمبادرة "١٠٠ مليون صحة" تحت إشراف وزيرة الصحة والسكان.

وأشار "أدهانوم"، في مؤتمر صحفي بمقر المعهد، إلى أن التدخين من أكثر الأمور خطورة على الصحة، ولابد من تعاون المواطنين مع الحكومة واتباع أسلوب حياة صحي والإقلاع عنها.

وأوضح أن معدلات التدخين في مصر مرتفعة وخاصةً بين الشباب والمراهقين الذين يدفعون المال مقابل إلحاق الضرر بأنفسهم، مشيرًا إلى أن اتباع الأسلوب الصحي يؤدي بدوره إلى الحد من أمراض القلب والسرطان.

كما أشاد أدهانوم بتجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مؤكدًا أن تلك المنظومة تبشر بأن مصر قادرة على تطبيق منظومة تأمين صحي تشمل كل المصريين.

وأشار إلى استعداد المنظمة الكامل لدعم المنظومة، معبرًا عن رغبته في حضور التدشين الرسمي للمنظومة، ومؤكدًا ما لمسه من عزم الحكومة المصرية في أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم تطبيق المنظومة بكل محافظات مصر وخاصة محافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، ومشيدًا بإصرار الرئيس على توفير العلاج لكل الفئات في مصر، محدودي الدخل والفقراء قبل الأثرياء.

وعقب انتهاء المؤتمر، اصطحبت الوزيرة، "تيدروس"، إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان وتفقدا مقر مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر بديوان الوزارة، ثم أطلعته على لوحة صور تضم وزراء مصر السابقين بصالون الوزارة.

وقدمت الوزيرة عدد من الهدايا التذكارية له تضم تمثال لرأس نيفرتيتي ولوحة بردية واختتم الزيارة بصورة تذكارية مع قيادات الوزارة.