الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة إلى هيئة قناة السويس

كتب- محمد نصار:

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء خالد العزازي، مستشار الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفاعليات البرنامج.

بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وأعقب اللقاء، جولة في القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكباري العائمة الموجودة مثل كوبري الشهيد المنسي، والقيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التي تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلى سيناء.

يذكر أن "البرنامج القيادي للدعاة" أطلقته الأكاديمية الوطنية في يناير 2019، ويهدف إلى تدريب الدعاة على النظم السياسية والاقتصادية والإعلام والقانون، والقيادة والإدارة والإبداع وريادة الأعمال والمهارات العامة، والفن والثقافة إلى جانب الشق الشرعي واللغات الأجنبية الفرنسية والانجليزية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة مثل زيارة المشروعات القومية وحضور عروض المسارح القومية.