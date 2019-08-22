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    حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب".. البيئة تعلق على فندق الكلاب بالغردقة

    04:55 م الخميس 22 أغسطس 2019
    حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب".. البيئة تعلق على فندق الكلاب بالغردقة

    حدث في 8 ساعات

    كتبت-ياسمين محمد:

    شهدت مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية يستعرضها مصراوي في التقرير التالي..

    نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب البيئة فندق الكلاب المعهد الفني للسكة الحديد إحلال السيارات القديمة مخالفات الإسكان الاجتماعي صندوق النقد العربي

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