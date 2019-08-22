حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تحويلات "تقليل الاغتراب".. البيئة تعلق على فندق الكلاب بالغردقة
كتبت-ياسمين محمد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية يستعرضها مصراوي في التقرير التالي..
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