العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة امكودور البيلاروسية

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة مراسم توقيع مذكرة الحفاظ على سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة امكودور وكذا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الريفية وشركة امكودور البيلاروسية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وحسب بيان، اليوم الخميس، يأتي هذا التوقيع في إطار إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستكمالا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وشركة امكودور البيلاروسية في سبتمبر من العام الماضى، للتصنيع المشترك للوادر والمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها يهدف هذا البروتوكول إلى تعميق نسبة التصنيع المحلي لتصل إلى 45% بحلول عام 2022.

ومن جانبه ، أثنى "راتشكوف" على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات البيلاروسية وإلتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركات الإنتاج الحربى، مؤكدا أن بلاده مهتمة بتوسيع مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ ومن طفرة صناعية واقتصادية كبيرة أثمرت عن عدد من الإنجازات في تنفيذ المشروعات القومية في العديد من المجالات التنموية ، مضيفاً أن القيادة السياسية في الجانبين تسعى لإقامة شراكات صناعية جديدة بين البلدين.

ومن جانبه أعرب Mr/ V. Osnovsky عن ثقته في الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة في دعم الصناعة الوطنية والاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف المجالات لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وكذا ما يتميز به مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال حيث يتوفر به خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية مما يساعد على نجاح توطين صناعة اللوادر والمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها بمصر.

ومن جانبه، صرح الدكتور مهندس مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بأنه يثق تماما بقدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي وأنه دائم الاستعداد للتعاون المثمر والبناء مع الجهات والمؤسسات الوطنية في كل المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج مكونات (اللوادر، الكراكات، الجريدارات) بشركات الإنتاج الحربي وشركات القطاع الخاص وأن هذا التعاون يهدف إلى التصدير للدول العربية والإفريقية خاصة المشاركة بإتفاقية ( الكوميسا ).

جدير بالذكر بأنه جرى الاتفاق على وضع خطة محددة المسؤليات والتوقيتات وعقد لجنة اسبوعياً لمتابعة تنفيذ كل أوجه المشروع من ( تصنيع، تسويق).