طلب إحاطة بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وصف النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر من جهاز حماية الأراضي بوازة الزراعة والذي كشف فيه أن المساحة التي جرى التعدى عليها منذ يناير 2011 وحتى 18 من شهر أغسطس الجاري بلغت مليونًا و941 ألفًا و605 حالات على مساحة من الأراضىي الخصبة بلغت 87 ألفًا و14 فدانًا، وأن إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها بلغت 594 ألفًا و727 حالة، على مساحة من الأراضي بلغت 33 ألفًا و421 فدانًا بالكارثة.

وطالب "حساسين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس الوزراء ووزير الزراعة باتخاذ جميع الإجراءات لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية خاصة أن عدد الحالات التي لم يتم إزالتها بلغت مليونًا و346 ألفًا و878 حالة على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 53 ألفًا و592 فدانًا، متسائلا عن الأسباب التي تعوق ازالة التعديات على هذه المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة