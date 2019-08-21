البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء والأنبا بيشوى

كتب مصطفى علي

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، إلى كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى، بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية.

يحضر الاجتماع الأسبوعي للبابا تواضروس عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ومن المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على عيد صعود السيدة العذراء.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد صعود جسد السيدة العذراء غدا الخميس بعد صوم استمر لمدة ١٥ يوما.

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