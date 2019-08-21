البابا تواضروس: أصدرنا كتاب "رواد مدارس الأحد" خلال الأيام الماضية

القاهرة - أ ش أ:

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.

وقدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للشعب القبطي بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، وتناولت العظة مفهوم "الشفقة" وهي لها الكثير من المعاني والأحساس بالآخر، وارتباطه بالسيدة العذراء.

ونوه البابا تواضروس إلى أن الكنيسة أصدرت العام الماضي كتاب "تاريخ مدارس الأحد في 100 سنة"، وكتاب "رؤية مستقبلية لمدارس الأحد"، وأنه تم خلال الأيام الماضية صدور كتاب "رواد مدارس الأحد" وهو عبارة عن 68 سيرة لشخصيات كان لها تأثير في مدارس الأحد على مدى 100 عام.