دورة تدريبية في مجال إدارة الأزمات بأكاديمية مصر للطيران

كتب - طه عبيد

افتتح محمد عفيفي مدير مركز الايكاو الاقليمي لتدريب أمن الطيران، الدورة التدريبية الجديدة بعنوان Crisis Management Course، بواسطة محاضري سلطة الطيران المدني المعتمدين من الإيكاو، وتستمر الدورة يومين لمديري عموم ومديري إدارات ومسئولي تدريب الأمن بشركة مصر للطيران .

تعد الدورة من ضمن الدورات المخطط تنفيذها لمحاضري قطاع الأمن بمصر للطيران ، في إطار حرص أكاديمية مصر للطيران للتدريب على استكمال خطتها التدريبية لتقديم أحدث الدورات التدريبية والمعتمدة من المنظمات الدولية والإقليمية ، والتي تساعد على تحسين اداء العاملين بالشركة .

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