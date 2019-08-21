  • عاجل:الرطوبة تصل 95%.. الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    دورة تدريبية في مجال إدارة الأزمات بأكاديمية مصر للطيران

    07:35 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    دورة تدريبية في مجال إدارة الأزمات بأكاديمية مصر للطيران

    دورة تدريبية بأكاديمية مصر للطيران

    كتب - طه عبيد

    افتتح محمد عفيفي مدير مركز الايكاو الاقليمي لتدريب أمن الطيران، الدورة التدريبية الجديدة بعنوان Crisis Management Course، بواسطة محاضري سلطة الطيران المدني المعتمدين من الإيكاو، وتستمر الدورة يومين لمديري عموم ومديري إدارات ومسئولي تدريب الأمن بشركة مصر للطيران .

    تعد الدورة من ضمن الدورات المخطط تنفيذها لمحاضري قطاع الأمن بمصر للطيران ، في إطار حرص أكاديمية مصر للطيران للتدريب على استكمال خطتها التدريبية لتقديم أحدث الدورات التدريبية والمعتمدة من المنظمات الدولية والإقليمية ، والتي تساعد على تحسين اداء العاملين بالشركة .

    مصر للطيران دورة تدريبية إدارة الأزمات محمد عفيفي

    الخبر التالى:

    وفاة "رفيق بن لادن" أثناء الحرب مع السوفيت.. ودفنه بالقاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان