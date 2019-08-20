عودة الحياة "لمعهد الأورام" عقب التفجير الإرهابي (فيديو)

تقرير - زهوة محسن:

استأنف المعهد القومى للأورام، عمله في استقبال المرضى بالعيادات الخارجية والرعاية، والأطفال، عقب تعافيه من الأضرار التي لحقت به جراء التفجير الإرهابي الذي وقع مطلع الشهر الجاري.

قالت الدكتورة ريم عماد مدير مستشفى معهد الأورام، إن المعهد أصبح يعمل بكامل طاقة، فتم عودة غرف العمليات إلى طبيعتها، لافتة إلى أن وحدات العلاج بالكيماوي كانت تعمل منذ اليوم الأول عقب التفجير.

وأضافت مدير مستشفى معهد الأورام، منذ اليوم الأول عقب التفجير، تم البدء عودة القسم الداخلي وغرف العمليات والرعاية، موضحة أنه يتم العمل حاليا على إعادة غرف الطوارئ والاستقبال واستراحة المرضى، وبعض المكاتب وقاعات الدريس والمكتابات.