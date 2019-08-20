متبقى 270 قطعة.. الإسكان: انتهاء حجز أراضي الأكثر تميزا خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من حجز أراضي المرحلة التكميلية ضمن محور الإسكان الأكثر تميزا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وقبل غلق باب الحجز الإلكتروني للأراضي بأسباقية التخصيص، كشف مصدر لمصراوي، عن عدد القطع التي تم حجزها منذ بداية الحجز في العاشرة صباح الأحد الماضي 18 أغسطس.

وقال المصدر، إنه تم طرح 366 قطعة أرض أكثر تميزا في 5 مدن، جرى حجز 96 قطعة أرض ويتبقى 270 أخرى، يستمر الحجز بهم حتى العاشرة من مساء اليوم، بمدن (6 أكتوبر - بدر - 15 مايو- العبور - 15 مايو).

وشملت طرح الأراضي ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كمرحلة تكميلية، في مدينة 6 أكتوبر 71 قطعة أرض بمنطقة التوسعات الشرقية- حي اللوتس، بسعر 4660 جنيهًا للمتر، وفي مدينة العبور تم طرح 70 قطعة بمنطقة خلف الحي التاسع، بسعر 3390 جنيهًا، كما تم طرح 151 قطعة أرض في منطقة (ب) شمال الحديقة المركزية بمدينة بدر، بسعر 2815 جنيهًا.

وفي مدينة 15 مايو، 16 قطعة أرض بمنطقة الـ115 فدان، شرق المجاورة 5 امتداد المدينة، بسعر 2890 جنيها للمتر، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 58 قطعة أرض بسعر 5415 جنيهًا للمتر، بمنطقة جنوب الحي المتميز منطقة 6.

وللحجز يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com)، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، فيتم التخصيص بالأسبقية، ويجرى إرفاق مستند سداد مقدم الحجز ليتيح الموقع بعد ذلك عدد القطع القابلة للحجز وفقا للمعروض في كل مدينة.