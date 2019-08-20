التنمية المحلية: بدء دورات جديدة للشباب في المحافظات أول أكتوبر

القاهرة - أ ش أ:

صرح وزير التنمية المحلية، بأنه سيتم بدء الدورات التدريبية الجديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي في المحافظات التي تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة، اعتبارا من أول أكتوبر القادم بتكلفة 650 ألف جنيها.

وأضاف الوزير- في تصريح اليوم الثلاثاء - أن هذه الدورات التدريبية ستكون في مجالات : الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية، وذلك في إطار جهود الوزارة لخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات.

وأوضح أنه جاري حاليًا التنسيق مع المحافظات؛ لتحديد الاحتياجات التدريبية للدورة الجديدة وإعداد الشباب الذين سيتم تدريبهم، و الحرف التي يتم التدريب عليها، وأسماء الوحدات والمراكز التدريبية، ودراسة إمكانية ضم حرف جديدة للمراكز التدريبية في ضوء احتياجات سوق العمل، حيث تتولى المحافظة تجهيزها من آلات وتقوم الوزارة بتمويل التدريب.

وأشار إلى أنه جاري العمل حاليًا على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات، وتحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية للدورات السابقة التي نظمتها الوزارة لأخذها في الاعتبار عند تنفيذ الدورات الحرفية الجديدة، وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب.

وطالب الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات؛ لتسجيل بياناتهم والاستفادة من هذه الدورات من أجل سد الفجوة في سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه يمكن للشباب الذي يتم تدريبه بدء مشروع صغير في ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض عن طريق برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية (مشروعك) أو صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من توفير قروض ميسرة وسريعة للراغبين من الشباب والمرأة.