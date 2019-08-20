أكثر الكلمات إنتشاراً

اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

"سياحة النواب" تشيد بأداء مصر للطيران في خدمة الحجاج

02:46 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
"سياحة النواب" تشيد بأداء مصر للطيران في خدمة الحجاج

النائب عمرو صدقي

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بخطة مصر للطيران ونجاحها حتى الآن في تشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن لهذا العام وعودتهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات والحكومات المعنية.

وقال "صدقي"، في بيان، اليوم، إن وزير الطيران المدني نجح في تقديم كل ما لدى الشركة الوطنية مصر للطيران، وجميع الشركات والهيئات التابعة للوزارة لإتمام موسم حج ناجح مشيدا بجميع الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها الشركة للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل حوالي 70 ألف حاج وتحرص الشركة على أداء مواسم ناجحة ومشرفة من خلال خدماتها التي يحصل عليها حجاج بيت الله الحرام بدءاً من حجز تذكرة السفر وحتى انتهاء رحلتهم إضافة إلى حسن التنسيق مع السلطات السعودية وكل الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير سبل الراحة والرعاية للسادة الحجاج لإنجاز الموسم على أكمل وجه ودون أية معوقات.

وكشف صدقي، عن أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب كانت ولاتزال تتابع أداء المصريين لمناسك الحج لهذا العام ولم ترصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق بأداء شركة مصر للطيران موجها كل التحية والتقدير للفريق يونس المصري وجميع قيادات شركة مصر للطيران والعاملين بها.​

عمرو صدقي لجنة السياحة والطيران مصر للطيران الحج 2019

الخبر التالى:

وزير الآثار يلقي محاضرة بالمؤتمر الدولي لشباب علم المصريات بهولندا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان