"سياحة النواب" تشيد بأداء مصر للطيران في خدمة الحجاج

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بخطة مصر للطيران ونجاحها حتى الآن في تشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن لهذا العام وعودتهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات والحكومات المعنية.

وقال "صدقي"، في بيان، اليوم، إن وزير الطيران المدني نجح في تقديم كل ما لدى الشركة الوطنية مصر للطيران، وجميع الشركات والهيئات التابعة للوزارة لإتمام موسم حج ناجح مشيدا بجميع الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها الشركة للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل حوالي 70 ألف حاج وتحرص الشركة على أداء مواسم ناجحة ومشرفة من خلال خدماتها التي يحصل عليها حجاج بيت الله الحرام بدءاً من حجز تذكرة السفر وحتى انتهاء رحلتهم إضافة إلى حسن التنسيق مع السلطات السعودية وكل الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير سبل الراحة والرعاية للسادة الحجاج لإنجاز الموسم على أكمل وجه ودون أية معوقات.

وكشف صدقي، عن أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب كانت ولاتزال تتابع أداء المصريين لمناسك الحج لهذا العام ولم ترصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق بأداء شركة مصر للطيران موجها كل التحية والتقدير للفريق يونس المصري وجميع قيادات شركة مصر للطيران والعاملين بها.​