وزير الآثار يلقي محاضرة بالمؤتمر الدولي لشباب علم المصريات بهولندا

كتب- محمد عاطف:

غادر وزير الآثار، منذ قليل، إلى مدينة ليدن بهولندا؛ لحضور مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات 2019 وإلقاء محاضرة تحت عنوان "العمل الأثري والمشروعات الجارية"؛ تلبية لدعوة جمعية طلاب علم المصريات بهولندا.

وحسب بيان، الثلاثاء، يسلط وزير الآثار خلال المحاضرة الضوء ويطلع شباب الأثريين على جهود مصر متمثلة بوزارة الآثار في الحفاظ على آثار وتراث البلاد الحضاري والثقافي والاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولي بشكل عام.

كما يلقي الضوء على المقابر والمواقع الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر. بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الأثرية الجارية وافتتاح العديد من المتاحف الوطنية وكيفية توظيفها والحفاظ عليها ودورها في تنمية الوعي الأثري لدى المجتمع باعتبارها مؤسسات علمية وثقافية وفنية.