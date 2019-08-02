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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

06:24 م الجمعة 02 أغسطس 2019
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

الدكتور القس أندريه زكي

القاهرة- (أ ش أ):

زار الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية اليوم الجمعة بمقر الوزارة، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن التهنئة تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها.

بدوره، قال رئيس الطائفة الإنجيلية -خلال اللقاء- "إننا نشعر بسعادة كبيرة في زيارة فضيلتكم، ونؤمن بدوركم الفعال في دعم قيم العيش المشترك داخل المجتمع المصري" مضيفًا "أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين".

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أندريه زكي عيد الأضحى وزارة الأوقاف

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