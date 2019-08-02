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"زائر حاول حفر اسمه".. مدير المتحف المصري: عالجنا خدش تمثال "سنوسرت"

06:42 م الجمعة 02 أغسطس 2019
"زائر حاول حفر اسمه".. مدير المتحف المصري: عالجنا خدش تمثال "سنوسرت"

تمثال الملك سنوسرت

كتب - محمد عاطف:

قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنه تم ترميم الخدش السطحي الذي تركه أحد زوار المتحف على ذراع تمثال الملك سنوسرت بعدما حاول حفر اسمه عليه.

وأضافت "عبدالرازق" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن الواقعة تعود إلى ثلاث سنوات ماضية، وليست جديدة وتم تلافي آثارها، ونحرص دائما على توعية الجمهور والزوار بعدم المساس بالأثر لأنه ملك للأجيال القادمة وليس ملك لنا فقط.

وشددت على أن المتحف أنشأ سياجا عازلا بين الجمهور والتماثيل المكشوفة، التي يمكن المساس بها أو تشويهها في المستقبل.

تمثال الملك سنوسرت (1)

تمثال سنوسرت تشويه الآثار المتحف المصري
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